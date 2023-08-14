Тарзан развлекся с подругой на глазах у Королевой – фото

Стриптизера застукали за шалостями с другой

Наташа Королева и Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, вместе уже более 20 лет. За это время супруги пережили не только множество счастливых моментов, но и преодолели непростые испытания. В последний раз, как известно, брак пары оказался на волоске несколько лет назад.

В 2020 году супруги были на гране расставания. Выяснилось, что Тарзан изменил жене сразу с двумя любовницами. Тогда скандал в семье артистов обсуждала буквально вся страна. Многие пророчили Королевой и Глушко скорый развод, но им удалось сохранить союз и будто бы стать еще ближе друг к другу.

Сейчас в отношениях супругов, на первый взгляд, все хорошо как никогда. По крайней мере, они не выносят сор из избы и демонстрируют идиллию на публике. Более того, даже после скандала с неверностью Наташа Королева позволяет мужу некоторые шалости.

Накануне в блоге певицы появились кадры с празднования дня рождения их подруги Анны Игошиной. На них Тарзан развлекся с виновницей торжества прямо у супруги на глазах. Королева запечатлела, как подруга раздвинула ноги перед Глушко, пока тот сидел на стуле. Именинница поставила ногу мужчине на грудь, исполняя песню Мадонны.

Судя по всему, Наташу Королеву подобные забавы мужа и приятельницы не смутили. В противном случае, очевидно, столь откровенные кадры не появились бы в ее блоге. Судя по всему, переживать за свое семейное счастье певице нет нужды. Ранее "Утро.ру" писало, что Королева назвала один секрет счастливого брака. Благодаря этой хитрости им с мужем удается друг другу не надоедать.