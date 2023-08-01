Экс-солист "На-На" Павел Соколов развлекается сразу с двумя женами

Музыкант смог сохранить отношения после развода

"-Высокие, высокие отношения! -Нормальные для духовных людей!" – этот знаменитый диалог из фильма Михаила Козакова "Покровские ворота", в котором героиня жила с бывшим и новым мужьями вместе, вспоминается при виде бывшего музыканта группы "На-На" Павла Соколова.

На премьеру приключенческого семейного фильма Карена Захарова "Баба Яга спасает мир" он пришел развлечься с бывшей и нынешней женами. И с детьми от разных браков. Корреспондент "Утро.ру" удивился подобному прекрасному дружественному союзу.

"Они сами наладили отношения, – рассказал о двух женах Соколов. – Мне нужна была девочка в балет и поэтому решили позвонить моей бывшей жене (танцовщица Наталья Белей из группы "На-На" – Прим. ред.), которая занималась хореографией, и так все стали общаться".

От первой жены у Соколова есть взрослая красавица-дочь Алина, которая окончился школу, теперь учится на журналиста и преподает хореографию. А от третьей супруги у музыканта растет дочь София, она еще школьница. "Ей шесть лет, учится в музыкальной школе, танцует в первом ряду "Тодеса", – радуется звездный папа. На премьере "Бабы Яги" в киноцентре "Октябрь" собрались все!

"Я не знаю, моют ли жены мне кости у меня за спиной, – смеется Павел. – Хотя праздники мы часто отмечаем вместе. У меня нет какой-то ревности к бывшей жене – просто так сложилась жизнь, а мы – взрослые все люди".

Артист, у которого за плечами уже три брака, научил читателей "Утро.ру", как сохранить добрые отношения после развода: "Если расходишься во взрослом возрасте, то адекватно оцениваешь все, а когда делаешь это раньше, то сложнее приходится, потому что возраст ревнивый. В первом браке я состоял 12 лет, а потом учел все ошибки и больше не повторял их".