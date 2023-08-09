Сын Тарзана и Королевой развлекся с беззубой возлюбленной-стриптизершей - видео

Парочку застукали в объятиях

Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, и Наташа Королева считаются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Тем, как супруги смотрятся вместе, не перестают восхищаться уже много лет. Чего не скажешь об их наследнике, который выбрал себе в невесты стриптизершу с неидеальной улыбкой.

Не секрет, что Архип Глушко уже не один год состоит в отношениях с танцовщицей на шесте Мелиссой Фокс. Если публика к необычной парочке уже успела привыкнуть, то Наташа Королева, судя по всему, никак не может смириться с выбором единственного сына. Раньше певица называла избранницу наследника очередным увлечением, а теперь старается и вовсе о ней не говорить. Но как бы знаменитая мама ни старалась отрицать действительность, ее сын, похоже, свой выбор сделал.

Как известно, Архип и Мелисса сбежали из родительского гнездышка и живут вместе. Вероятно, влюбленные счастливы друг с другом и даже не думают расставаться. На днях в Сети появилось видео, доказывающее, что в отношениях молодых людей все прекрасно.

На свежих кадрах сын Тарзана и Королевой развлекся вместе с избранницей. Влюбленные запечатлели свою поездку на катере и покривлялись на камеру. Ролик получился позитивным и трогательным, но больше всего пользователей привлек момент, когда Мелисса улыбнулась. Как известно, уже какое-то время у девушки отсутствует часть зубов. Но некоторые до сих пор к этому не привыкли.

Несмотря на то, что сын, кажется, нашел настоящую любовь, радости по этому поводу в глазах его знаменитой мамы не видно. Судя по всему, Королева по-прежнему не воспринимает беззубую избранницу сына как невестку. Ранее "Утро.ру" писало, что певица опровергла слухи о свадьбе.