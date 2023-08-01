"Без истерик и корвалола": Королева назвала один секрет счастливого брака

Певица раскрыла, как им с мужем удается друг другу не надоедать

Вот уже 20 лет Наташа Королева и Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, счастливы в браке. Несмотря на столь долгий срок, многие до сих пор не перестают удивляться, как эти двое вообще смогли быть вместе. В начале отношений звездной пары часть публики была уверена, что союз не продержится долго. Но теперь представить артистов порознь практически невозможно.

Сегодня брак знаменитостей считается не только одним из самых красивых, но и на редкость крепким. Хотя, как многие знают, совместная жизнь пары не обошлась без скандалов. В 2020 году о громкой истории с изменой Глушко, начавшейся как банальное ограбление, говорила буквально вся страна. К счастью, супругам удалось преодолеть этот тяжелый момент и сохранить семью.

Говорить о своих отношениях с мужем Наташа Королева может очень долго. На днях звезда вновь подняла волнующую многих тему и раскрыла, как им с Тарзаном удается уживаться вместе. Певица назвала один секрет счастливого брака.

Артистка поделилась, что очень важно не находиться вместе постоянно и периодически разъезжаться. Именно так, по ее словам, им с мужем удается не надоедать друг другу. Кроме того, певица уверена, что нужно доверять партнеру и отпускать его на вылазки с друзьями без выяснения отношений.

"Отпускаешь на девичники. Ну а ты, соответственно, на мальчишники. Прям должна без вот этих истерик и корвалола", – поделилась опытом Наташа Королева.

Построив такой крепкий брак с мужем, певица, как и любая мать, мечтает о таком же счастье для своего сына Архипа. Однако от девушки, которую наследник выбрал себе в избранницы, Наташа Королева не в восторге. Не так давно ходили слухи, что молодой человек собрался жениться на возлюбленной-стриптизерше. Но его знаменитая мать эту информацию опровергла.