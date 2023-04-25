Басков прилюдно облизал сосок своей подруги - откровенное фото

Басков прилюдно облизал сосок своей подруги - откровенное фото
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поведение артиста шокировало народ

В светской тусовке Николай Басков известен тем, что практически не держит дистанции со своими друзьями. В компании он ведет себя непренужденно, чем иногда может шокировать публику. Так, на одной из недавних вечеринок, артист решил порадовать свою подругу откровенной выходкой.

В Сети появилось фото, на котором Басков прижался к груди известной блогерши. Поведение артиста для дамы, судя по всему, было крайне неожиданным, из-за чего ее лицо выдало невероятное удивление.

Что именно побудило знаменитость сделать подобное не сообщалось. По слухам, романтических отношений между женщиной и Николаем нет, так он просто решил немного с ней позаигрывать.

Однако выходка не понравилась поклонникам звезды. В комментариях под снимком они заявили, что Басков поступил неадекватно.

"Весеннее обострение", "Рамки приличия отсутствуют", – написали люди.

Другие встали на защиту Николая, заявив, что он является нормальным мужиком, который иногда может неплохо веселиться. Они отметили, что на некоторых корпоративах встречается зрелище и похуже. 

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