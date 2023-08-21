Пригожин неожиданно отреагировал на кровожадную выходку Ивлеевой

Продюсер считает все объяснимым

Блогер и ведущая Настя Ивлеева недавно угодила в скандал из-за своего шоу, в эфире которого предложила Алене Жигаловой съесть сваренную морскую свинку. Пользователей Сети возмутил такой контент, ведь в России свинки считаются домашними животными.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин нашел объяснение такому странному контенту шоу Ивлеевой. Он заявил, что люди на нормальные вещи не реагируют, вот Настя якобы и крутится как может.

"Весь мир так устроен: а сейчас для куражу я вам жопу покажу", – пошутил Пригожин.

По его словам, Настя Ивлеева и слова эпатаж и хайп идут по жизни неразрывно, поэтому в произошедшем нет ничего удивительного. Также муж певицы Валерии привел в качестве примера популярность телешоу "Дом-2", на котором творились страшные вещи, но люди его продолжали смотреть и обсуждать.

Сейчас, по словам Иосифа Пригожина, запрос на телешоу "Дом-2" сейчас заметно снизился, поэтому медийным персонажам приходится выдумывать новые методы для достижения популярности.

Впрочем, никакие объяснения звездных коллег не вяжутся со здравым смыслом. Первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал к наказанию Насти Ивлеевой за поедание свинки.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Насте Ивлеевой грозит уголовный срок за выходку с морской свинкой.