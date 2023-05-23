В России будут наказывать за бездомных животных

Выкинуть на улицу питомца и не обеспечить себе крупный штраф не получится

В России введут штрафы за несоблюдение норм обращений с животными – соответствующий закон об изменении в КоАП уже внесен Думой. 

Авторы законопроекта предлагают штрафовать до 30 тыс. рублей недобропорядочных хозяев – а также тех, кто выбросил на улицу животных, уточняет МИР24.

Инициативы предлагает и установление штрафов до 100 тыс. рублей за жесткое обращение с питомцами, до 50 тысяч – за ненадлежащее обращение с бездомными животными.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зеленский засекретил свое местоположение после саммита G7

Появились новые фото лидера

Глава ГУР Украины Буданов обратился к России с предупреждением

Военный открестился от нападения на российский регион

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей