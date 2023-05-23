В России будут наказывать за бездомных животных

Выкинуть на улицу питомца и не обеспечить себе крупный штраф не получится

В России введут штрафы за несоблюдение норм обращений с животными – соответствующий закон об изменении в КоАП уже внесен Думой.

Авторы законопроекта предлагают штрафовать до 30 тыс. рублей недобропорядочных хозяев – а также тех, кто выбросил на улицу животных, уточняет МИР24.

Инициативы предлагает и установление штрафов до 100 тыс. рублей за жесткое обращение с питомцами, до 50 тысяч – за ненадлежащее обращение с бездомными животными.