В России будут наказывать за бездомных животных

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В России введут штрафы за несоблюдение норм обращений с животными – соответствующий закон об изменении в КоАП уже внесен Думой.
Авторы законопроекта предлагают штрафовать до 30 тыс. рублей недобропорядочных хозяев – а также тех, кто выбросил на улицу животных, уточняет МИР24.
Инициативы предлагает и установление штрафов до 100 тыс. рублей за жесткое обращение с питомцами, до 50 тысяч – за ненадлежащее обращение с бездомными животными.
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