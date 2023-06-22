Найди лохматого друга: на ВДНХ пройдет выставка-пристрой животных из приютов

Найди лохматого друга: на ВДНХ пройдет выставка-пристрой животных из приютов
Фото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
С понравившимся питомцем можно сначала поиграть и погулять

Фестивали животных из приютов пройдут на ВДНХ 24 июня, 15 июля и 19 августа. Представленных на выставке собак и кошек можно будет не только погладить, но и поиграть с ними на территории, а полюбившихся животных – забрать домой.

Своеобразные фестивали-пристрои на ВДНХ проводят совместно со столичным Комплексом городского хозяйства с лета 2022 года. В прошлом году новый дом обрели большинство привезенных на встречу животных.

Первая в этом году встреча пройдет в сквере Юннатов у павильона № 5 "Физика", где сейчас располагается Музей городского хозяйства Москвы. С 11:00 до 17:00 кошечки и собачки из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" будут ждать новых друзей, а, возможно, и хозяев.

Со всеми животными можно будет поиграть, а с собаками – даже пройтись по площадке. Если случится любовь с первого взгляда, питомца можно будет забрать в тот же день. Если же возможности держать животное дома нет, можно взять над ним "шефство" и посещать его в приюте или помогать как-то иначе.

Специалисты расскажут посетителям фестиваля, как ухаживать за домашними животными, как их обучать, как правильно кормить, и ответят на другие вопросы.

Все обитатели приютов здоровы, привиты и хорошо относятся к людям, заверяют организаторы мероприятия.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как можно поддержать бездомных животных онлайн.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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