Московские производители продали за рубеж продукцию на 3,6 млрд рублей

Заключить контракты бизнесу помог город

Произведенные в Москве информационные технологии и оборудование, косметика и бытовая химия, кино и анимация, одежда и детские товары, лекарства и продукты пользуются популярностью за рубежом. Иностранные партнеры охотно покупают столичную продукцию, а город помогает бизнесу заключать и реализовывать экспортные контракты. На это указала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"С начала года объем поддержанного городом экспорта превысил 3,6 миллиарда рублей. Лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Иран. Впервые московские компании заключили сделки с партнерами из Катара, Йемена и Алжира",

– приводит mos.ru слова Натальи Сергуниной.

Искать партнеров и выходить на новые рынки предпринимателям помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). Он ориентирован на сотрудничество с дружественными странами в Латинской Америке, Африке, Азии, СНГ и на Ближнем Востоке. Работа в этом направлении продолжается.

Представители бизнес-сообщества получают возможность участвовать в международных выставках, чтобы налаживать деловые связи. Еще один вид поддержки – выход на зарубежные маркетплейсы. МЭЦ полностью финансирует создание и заполнение аккаунта столичных компаний на одной из выбранных зарубежных площадок, а также продвижение продукции. Кроме того, предприниматели могут представить свои товары в зарубежных ритейл-сетях.

Еще один популярный формат – встречи с торгпредами России за рубежом. Их участники получают полезную информацию о потребительских предпочтениях в интересующей стране и рекомендации по выходу на конкретный рынок.

В рамках МЭЦ производителей консультируют, как лучше организовать сбыт, им помогают оформить сертификаты на продукцию. Кстати, компенсация расходов за оформление патентов, транспортировку продукции тоже предусмотрена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приоритетных направлениях инвестиций в экономику города.