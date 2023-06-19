Специальная программа стимулирует застройщиков в столице думать о трудоустройстве москвичей

Каждый день сотни тысяч жителей Москвы едут на работу в центр города, а вечером возвращаются в жилые районы у МКАД или за МКАДом. Это явление называется "маятниковая миграция". Она типична для мегаполисов, но негативно отражается на качестве жизни людей, ведь много свободного времени им приходится проводить в дороге. Исправление этой ситуации является ключевой задачей градостроительной политики правительства Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

С 2010 г. город предпринимает усилия, чтобы как можно больше жителей могли найти работу ближе к дому. Технопарки, торговые центры, офисы, социальные объекты старались строить за пределами Третьего транспортного кольца. Благодаря этому за последние 10 лет дефицит рабочих мест в районе МКАД заметно сократился, но спрос на вакансии там остается существенным. Однако скоро все изменится.

"В ближайшее десятилетие вместе с бизнесом мы планируем создать сотни тысяч рабочих мест за пределами центра. И одним из важных инструментов решения этой задачи стала специальная программа стимулирования создания мест приложения труда",

– написал Сергей Собянин в своем блоге. Он пояснил, что суть программы –стимулировать бизнес делать инвестиции в строительство коммерческой недвижимости. Для этого застройщикам предлагается снижение (и даже обнуление) платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков, на которых возводятся жилые дома, если там же будет запланировано строительство мест приложения труда – коммерческих, промышленных и социальных объектов, гостиниц и логистических центров.

Первые результаты действия программы уже есть. С 2020 г. Москва заключила 43 соглашения с инвесторами, по которым должен быть возведен 91 объект и создано порядка 68 тыс. рабочих мест. Частные инвестиции в реализацию проектов составят 182,6 млрд рублей.

В качестве примера Сергей Собянин привел строительство делового центра "Останкино Business Park" в Бутырском районе. Уже в 2024 г., когда планируется сдача объекта в эксплуатацию, здесь смогут получить работу более 1,6 тысячи человек.

Еще пример – торговый центр, который строится на Элеваторной улице. На первом этаже там расположатся кафе и галерея с торговыми точками, на втором – фудкорт и развлекательный центр. Трудоустроиться там смогут 430 человек.

В Южном Бутове возводится промышленный парк площадью более 57 тыс. кв. м, на предприятиях которого смогут работать 2 тысячи человек разных специальностей.

"Самым крупным по количеству создаваемых рабочих мест станет проект по созданию двух бизнес-центров в поселении Внуковском и офисного центра в Раменках. Площадь строений – 101 тыс. кв. м. Рабочие места там получат около 15,2 тыс. человек. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026-2028 г.г.",

– рассказал Сергей Собянин. При этом он уделил особое внимание строящимся социальным объектам, например, школам, где не только смогут получать образование жители окрестных домов, но и работать сотни педагогов.

Ранее власти Москвы одобрили проект строительства логистического парка на севере столицы.