Собянин: Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов

Собянин: Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Объем инвестиций в столице в 2022 году составил почти 6 трлн рублей

Москва занимает лидирующую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов России. Таковы результаты объявленного в ходе ПМЭФ 16 июня Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В топ-5 вошли также Республика Татарстан, Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Данный рейтинг составляют на основе отзывов предпринимателей, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин отдельно поблагодарил бизнес за высокую оценку.

"Регионом №1 по привлекательности инвестклимата стала Москва. Спасибо деловому сообществу за такую высокую оценку! Будем стараться и дальше создавать комфортные условия для инвесторов",

– написал мэр в своем телеграм-канале.

По данным Собянина, за 10 лет показатель инвестиций в основной капитал вырос в Москве в 5 раз. В минувшем году объем инвестиций в столице достиг почти 6 трлн рублей, что составляет 21% всех российских инвестиций.

Чтобы эта тенденция шла по нарастающей, власти Москвы принимают различные меры финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей. Сейчас бизнес в Москве может воспользоваться льготами на налоги, имущество и прибыль; получить субсидии, льготное кредитование, землю в аренду без проведения торгов.

Все это делает ведение бизнеса в столице привлекательным. Как итог – сейчас в Москве работает более 3,5 тыс. промышленных предприятий. Ежегодно открывается 40–50 крупных и средних производств, а также сотни малых, сообщил Собянин.

Ранее Собянин уже рассказывал о приоритетных направлениях инвестиций в экономику Москвы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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