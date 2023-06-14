Собянин лично подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Голосование состоится 8-10 сентября

В Мосгоризбирком поступили документы, необходимые для выдвижения Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Действующий глава города лично подал их в комиссию в среду, 14 июня.

Согласно положениям Избирательного кодекса Москвы, претендент на пост мэра должен предоставить во МГИК заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе, а также ряд других документов. Для этой процедуры Сергей Собянин прибыл в Мосгоризбирком лично.

Документы у действующего мэра приняли председатель МГИК Ольга Кириллова, зампред Дмитрий Реут и член избиркома Рима Кузнецова, сообщает агентство городских новостей "Москва". Представители комиссии проверили бумаги и выдали Собянину письменное подтверждение, а также разрешение на открытие специального счета под избирательный фонд кандидата.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление о проведении в 2023 году очередных выборов мэра Москвы в Единый день голосования. Выборы состоятся с 8 по 10 сентября.