Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах Мэра Москвы

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

Действующий глава Москвы Сергей Собянин выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы мэра столицы. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Градоначальник отметил, что надеется на поддержку москвичей. Также он поблагодарил однопартийцев за выдвижение его к. По его словам, решение об очередном участии в выборах было для него непростым и очень ответственным.

"Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину",

– написал мэр.