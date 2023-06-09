Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах Мэра Москвы

Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах Мэра Москвы
Фото: пресс-служба Сергея Собянина
Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

Действующий глава Москвы Сергей Собянин выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы мэра столицы. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Градоначальник отметил, что надеется на поддержку москвичей. Также он поблагодарил однопартийцев за выдвижение его к. По его словам, решение об очередном участии в выборах было для него непростым и очень ответственным.

"Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину",

– написал мэр.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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