Тысячи спасенных жизней: Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц

Внедрение нового стандарта экстренной помощи является одной из ключевых задач в сфере московского здравоохранения

До конца 2023 года в Москве будет создано шесть флагманских центров городских больниц. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге в четверг, 22 июня. По словам мэра, это радикально изменит привычный облик городского здравоохранения.

Первый флагманский центр был открыт в январе этого года в больнице им. В.В. Вересаева. За это время там было принято более 20 тыс. пациентов, проведено более 7,5 тыс. операций, в том числе в гибридных операционных с участием хирургов разных специализаций.

Статистика показывает, что большинство пациентов (40%) поступает во флагман ГКБ им. Вересаева с инфарктами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще около 33% – с аппендицитом, холециститом, панкреатитом и прочими острыми хирургическими патологиями. Отравления и травмы составляют около 15% случаев. В сутки флагман оказывает помощь в среднем 150 пациентам, 18% из которых направляются по "красному" коридору, когда борьба за жизнь начинается с первой же минуты прибытия в стационар.

Второй флагманский центр открылся в Москве в марте 2023 года в НИИ им. Склифосовского. Сюда направляют, в основном, пациентов с различными травмами и острыми патологиями, требующими экстренного хирургическими вмешательства. За три месяца здесь провели более 1000 операций, а в целом помощь получили более 11 тысяч человек.

Чтобы пациентам было комфортнее, во флагманских центрах впервые в практике городского здравоохранения появились социальные координаторы. Эти сотрудники помогают оповестить родственников, восстановить документы, вызвать такси или сопровождение и даже организовать уход за животными, если в больницу попал одинокий человек.

"Открытие флагманских центров радикально меняет облик московских стационаров. Дружелюбная атмосфера, быстрое и эффективное лечение – ради этого стоило реализовать этот большой проект",

– отмечает Сергей Собянин. Всего в столице запланировано создание шести таких флагманских центров при больницах. Все они откроются в течение 2023 года.

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