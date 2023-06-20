Собянин рассказал о системной работе по обустройству парков в Новой Москве

Собянин рассказал о системной работе по обустройству парков в Новой Москве
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В текущем году планируется благоустроить еще несколько зон отдыха на природе

С 2012 г. в Троицком и Новомосковском административных округах было обустроено более 30 парков. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В своем блоге он подробно рассказал о самых ярких проектах.

Как отметил Сергей Собянин, жить возле парка – это иметь возможность в любое время совершить приятную прогулку, заняться спортом на свежем воздухе, радоваться виду из окна.

"Новая Москва с ее огромными природными территориями предоставляет миллионам людей возможность исполнить эту мечту. Но чтобы эта мечта стала реальностью, необходима большая и системная работа",

– указал мэр. И такая работа ведется, в чем могут убедиться миллионы жителей ТиНАО и даже туристы, которые с удовольствием посещают парки в Новой Москве.

К примеру, привлекает внимание историко-мемориальный парк "Редут 1812 года", который был открыт в поселении Краснопахорское в честь 210-летия Отечественной войны 1812 года. Там вокруг сохранившегося укрепления времен войны с Наполеоном проложили экскурсионный маршрут, по центральной аллее установили колонны с бюстами героев Отечественной войны 1812 года, на южной границе редута организовали смотровую площадку.

В другом краснопахорском парке с одноименным названием "Красная Пахра" сделали все для активного отдыха: обустроили площадки для волейбола и баскетбола, воркаут-зону, роллердром. Проложили пешеходные и велодорожки, поставили шахматные столы. Устроили отдельные игровые зоны для детей.

Интересный экопарк "Природный" открыли в поселении Десеновское. Там вокруг реки Десна раскинулись разнообразные зоны тихого отдыха, объединенных пешеходными дорожками и живописными мостами. На благоустроенной набережной установили качели и перголы, рядом оборудованы точки для пикника.

В поселении Внуковское местные жители могут отдохнуть в парке "Рассказовка" неподалеку от знаменитого дачного поселка писателей "Переделкино". К парку можно прийти по улице Анны Ахматовой – портрет поэтессы и строки из ее произведений украшают входную арку. Другой вход украшает портрет Бориса Пастернака.

В парке "Рассказовка" можно неспеша пройтись в тени хвойных и лиственных деревьев, прокатиться на велосипедах и самокатах по удобным дорожкам, отдохнуть в необычных беседках. Для детей оборудована "полоса препятствий".

Узнать о других парках в ТиНАО и посмотреть фотографии можно в личном блоге Сергея Собянина. При этом мэр подчеркивает, что работа по обустройству парковых зон продолжается.

"В 2023 г. планируем создать и привести в порядок в Новой Москве еще несколько парков. Среди них "Боровский парк" во Внуковском (второй этап благоустройства), парк в поселении Мосрентген и небольшой парк на Липовой аллее в Марушкинском",

– сообщил Сергей Собянин. Так что скоро мест для тихого и активного отдыха на природе в Новой Москве станет больше.

Ранее мэр столицы рассказал о готовности к запуску МЦД-4 Калужского направления.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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