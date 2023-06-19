Работы идут полным ходом

Калужское направление практически готово к запуску МЦД-4. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 19 июня.

Специалисты столичного Дептранса совместно с РЖД и ЦППК за последние три года проделали огромную работу при подготовке четвертого диаметра. В результате сейчас все станции D4 являются современными комфортными вокзалами с лифтами и эскалаторами, информационными табло, навесами над платформами.

"Западный радиус D4 – первое ж/д направление с полностью обновлённой инфраструктурой",

– подчеркнул мэр в своем телеграм-канале.

К настоящему моменту на Калужском направлении открыты 15 станций, часть из которых реконструированы, а часть новые, специальное построенные:

Очаково

Минская

Лесной Городок

Переделкино

Мещерская

Толстопальцево

Аминьевская

Матвеевская

Кокошкино

Апрелевка

Внуково

Крёкшино

Мичуринец

Санино

Победа

Осталось завершить работы на станции Солнечная.

"На Солнечной частично меняем плиты перекрытий на платформах и покрытие, красим навесы, устанавливаем динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, укладываем тактильную плитку для удобства слабовидящих",

– поделился Сергей Собянин. Совсем скоро МЦД-4 будет полностью готов!

Ранее мэр объявил цвета трех новых строящихся линий метро.