Собянин сообщил о завершении реставрации уникального деревянного особняка Палибина в Хамовниках

Собянин сообщил о завершении реставрации уникального деревянного особняка Палибина в Хамовниках
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Желающие увидеть результат работ внутри дома смогут посетить экскурсию

За последние 12 лет в Москве отреставрировали 26 домов-памятников деревянного зодчества. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Москва бережно хранит историческое наследие: реставрирует памятники, поддерживает в порядке старинные здания. С особым трепетом в столице относятся к объектам из дерева, поскольку они легко разрушаются.

Одним из примеров успешной реставрации последнего времени можно назвать деревянный особняк коллежского асессора, директора чертежного отдела Межевой канцелярии Г.А. Палибина.

"Дом Палибина на улице Бурденко в Хамовниках в свои 205 лет выглядит как новенький благодаря работе реставраторов и волонтеров",

– восхитился в своем блоге Сергей Собянин. Он рассказал, что в ходе работ специалисты обновили фасады с лепниной и деревянным декором. Внутри восстановили дубовый паркет, окна, двери, интерьерную роспись на стенах. Привели в порядок уникальные изразцовые печи.

Теперь в особняке будет выставочный зал Фонда Святого Архангела Михаила, а также разместятся творческие мастерские. Желающие увидеть отреставрированные интерьеры, смогут сделать это, посетив экскурсии Фонда.

Ранее Собянин сообщил, что Москва возродит знаменитую киностудию имени Горького.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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