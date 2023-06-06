Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в новом сезоне проекта "Списанные книги"

Столичные библиотеки дважды в год передают горожанам и организациям книги - новый сезон стартует 6 июня

Столица открывает огромный доступ к книгам для всех. В рамках этапа "Списанные книги" горожане, благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации могут забрать из библиотек списанные издания, включая периодику. Посмотреть и забронировать книги можно на официальном портале проекта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что за шестилетие столичные библиотеки передали горожанам более 1,8 миллиона экземпляров, периодических изданий и аудиовизуальных документов.

"Москва – один из самых читающих городов страны. Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами", – отметил Собянин.

Два раза в год столичные библиотеки передают москвичам и организациям книги в рамках проекта. 6 июня стартует 12-й сезон проекта с участием более 200 библиотек. Выбор и бронирование книг для физических и юрлиц доступен на портале "Списанные книги". Для этого потребуется регистрация и оформление заказа. Книги будут выданы в библиотеке.