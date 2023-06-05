Сергей Собянин объявил об открытии обновленного павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала

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В столице на площади Киевского вокзала после реконструкции открылась уникальная экспозиция – павильон Московского транспорта. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил Сергей Собянин.

Изначально павильон был открыт в 2018 году и был посвящен теме Московских центральных диаметров (МЦД). Но горожане и гости столицы проявили столь большой интерес к выставке, что было решено ее расширить. Сейчас здесь можно познакомиться со всеми главными транспортными проектами Москвы.

"В павильоне особенно интересно будет семьям с детьми. Это интерактивное пространство, где ребята могут играть, получать полезную информацию о разных видах транспорта столицы и определиться с будущей профессией",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, посетители могут ощутить себя в роли машиниста поезда БКЛ с помощью VR-аттракциона, на настоящих велосипедах "проехаться" по виртуальным улицам Москвы, собрать пазл-схему метро. Гости павильона узнают, как менялись с годами главные маршруты в Москве, познакомятся с историей транспорта, увидят многие объекты с высоты птичьего полета.

Для старшеклассников и студентов подготовлены специальные лекции на разные темы – от ПДД до IT-технологий в транспорте.

График работы павильона: ежедневно с 09:00 до 21:00. Уточнить информацию о порядке посещения можно на Едином транспортном портале Москвы.

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