Сергей Собянин объявил об открытии обновленного павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала

Сергей Собянин объявил об открытии обновленного павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Эта образовательно-развлекательная площадка не имеет аналогов в мире

В столице на площади Киевского вокзала после реконструкции открылась уникальная экспозиция – павильон Московского транспорта. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил Сергей Собянин.

Изначально павильон был открыт в 2018 году и был посвящен теме Московских центральных диаметров (МЦД). Но горожане и гости столицы проявили столь большой интерес к выставке, что было решено ее расширить. Сейчас здесь можно познакомиться со всеми главными транспортными проектами Москвы.

"В павильоне особенно интересно будет семьям с детьми. Это интерактивное пространство, где ребята могут играть, получать полезную информацию о разных видах транспорта столицы и определиться с будущей профессией",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, посетители могут ощутить себя в роли машиниста поезда БКЛ с помощью VR-аттракциона, на настоящих велосипедах "проехаться" по виртуальным улицам Москвы, собрать пазл-схему метро. Гости павильона узнают, как менялись с годами главные маршруты в Москве, познакомятся с историей транспорта, увидят многие объекты с высоты птичьего полета.

Для старшеклассников и студентов подготовлены специальные лекции на разные темы – от ПДД до IT-технологий в транспорте.

График работы павильона: ежедневно с 09:00 до 21:00. Уточнить информацию о порядке посещения можно на Едином транспортном портале Москвы.

Ранее Собянин рассказал о водолазах на службе городского хозяйства.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Есть два варианта: Зеленский рассказал о ловушке Путина на Украине

Президент объявил о готовности к контрнаступлению

Путин дал указание после атак украинских дронов - Кремль

Глава РФ не спит круглые сутки из-за ситуации, сообщил Песков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей