Ивлевой грозит уголовный срок за выходку с морской свинкой

Адвокат разъяснила ситуацию

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева недавно угодила в крупный скандал после выхода очередного выпуска своего шоу. Во время эфира Ивлеева предложила журналистке Алене Жигаловой съесть вареную морскую свинку.



После публикации выпуска в эфире поклонники подняли настоящий скандал. В поведении Ивлеевой разглядели признаки жестокого обращения с животными. После того, как запахло жареным, Ивлеева публично принесла извинения поклонникам, но на этом дело не кончилось. Выпуск скандальной передачи удалили из Сети.

Правозащитница Светлана Зиберт рассказала, что Анастасию Ивлееву могут наказать в случае, если общественники докажут жестокое обращение с животными. В такой ситуации блогеру может грозить до двух лет лишения свободы.

"Морские свинки в России относятся к домашним животным, а их употреблять в пищу нельзя. Нужно понять, откуда взялась эта свинка, и провести проверку", – рассказала правозащитница.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Мария Шукшина раскритиковала новое шоу Анастасии Ивлеевой и назвала его "извращением". Заслуженная артистка России возмутилась выступлениями так называемых "драг-квин" – мужчин, накрашенных и одетых как женщины.