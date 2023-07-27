На особо охраняемых природных территориях Москвы обитает около 3 тыс. видов редких животных — Собянин

На особо охраняемых природных территориях Москвы обитает около 3 тыс. видов редких животных — Собянин
Фото: t.me/mos_sobyanin
Москва сохранит благоприятную среду для животных и позаботится о краснокнижных видах

Москва разрабатывает проект по реабилитации национального парка "Лосиный остров". Часть природной зоны на территории столицы может перейти в управление города. Закон уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Территория будет очищена от мусора, появятся заповедные участки, выделят самые популярные места для посещения. В парке сохранят благоприятную среду для животных, создадут наиболее комфортные условия для посетителей, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Задача, отметил градоначальник, не проста, однако вполне решаема. Столица богата парками и особо охраняемыми природными территориями, которые постепенно приводят в порядок. Здесь обитает порядка 3 тыс. видов охраняемых животных, 573 из них – в Красной книге Москвы. В 2023 году на территории "Москворецкого" заметили черного коршуна, зеленого дятла и клинтуха. Всех этих птиц до недавних пор в городе не видели долгие годы.

А еще в столице увидели чибиса, который вьет гнезда в "Зеленоградском". Там же можно увидеть вальдшнепа, полевого жаворонка, обыкновенного канюка, чирка-свистунка, воробьиного сыча и остальных редких птиц.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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