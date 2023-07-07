"Они русские, заслужили это": турки толпой жестоко избили отдыхающего из России

Между мужчинами произошел конфликт

Отдыхающие в Турции российские туристы сообщили в соцсетях, что на них напали сотрудники отеля, в котором остановились. По информации пострадавших, конфликт между мужчинами начался из-за жалобы на обслуживание.

Россиянин возмутился, что на него два раза соседи кинули бутылку с водой. Он обратился за помощью к сотрудникам отеля, но те не стали реагировать на замечание.

В результате, по заявлению отдыхающих, супруга мужчины пошла высказать свои претензии представителю гостиницы, но то зявил, что "они русские, заслужили это, так им и надо". Россиянка попросила повторить все на видео, но тогда турок на нее замахнулся. Муж решил вступиться, после чего завязалась массовая драка.

На помощь к турку подоспели еще трое мужчин, которые накинулись на россиянина и стали ибивать его руками и ногами. Сообщается, что сперва ему не хотели вызывать медиков, но согласились только после того, когда он потерял сознание.

В итоге мужчина оказался в больнице. Сейчас в деле разбирается местная полиция, а отель пока никак не отреагировал на инцидент.