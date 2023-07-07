"Они русские, заслужили это": турки толпой жестоко избили отдыхающего из России

"Они русские, заслужили это": турки толпой жестоко избили отдыхающего из России
Фото: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Между мужчинами произошел конфликт

Отдыхающие в Турции российские туристы сообщили в соцсетях, что на них напали сотрудники отеля, в котором остановились. По информации пострадавших, конфликт между мужчинами начался из-за жалобы на обслуживание.

Россиянин возмутился, что на него два раза соседи кинули бутылку с водой. Он обратился за помощью к сотрудникам отеля, но те не стали реагировать на замечание. 

В результате, по заявлению отдыхающих, супруга мужчины пошла высказать свои претензии представителю гостиницы, но то зявил, что "они русские, заслужили это, так им и надо". Россиянка попросила повторить все на видео, но тогда турок на нее замахнулся. Муж решил вступиться, после чего завязалась массовая драка.

Фото: соцсети

На помощь к турку подоспели еще трое мужчин, которые накинулись на россиянина и стали ибивать его руками и ногами. Сообщается, что сперва ему не хотели вызывать медиков, но согласились только после того, когда он потерял сознание.

В итоге мужчина оказался в больнице. Сейчас в деле разбирается местная полиция, а отель пока никак не отреагировал на инцидент.

Источник: Telegram
новости партнеров

На заводе под Самарой прогремел взрыв

Уже известно о жертвах трагедии

Вылитый Леонтьев: пропавшая Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Певица показала фотографии разных лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей