Высокие отношения собаки и коня попали на видео

Людей умилили чувства животных

Многие не станут спорить с тем, что зачастую братья наши меньшие способны на проявление очень глубоких и высоких чувств. Часто собаки и кошки демонстрируют большую преданность, чем люди. Милые отношения между небольшой собачкой и крупным крепким конем умилили интернет-пользователей.



Большую популярность в социальных сетях набрал видеоролик, на котором такие не похожие друг на друга животные показывают очень крепкую дружбу и проявляют поистине глубокие чувства. Комментаторы под роликом умилились увиденному и признались, что, к сожалению, столь крепкие связи далеко не всегда встречаются среди людей.



Судя по всему, собачка долгое время не могла пробраться в загон к любимому хвостатому товарищу. Место, где располагалась лошадь, со всех сторон было огорожено. Однако в какой-то момент пес нашел лазейку и сумел оказаться поближе к дорогому сердцу другу. Момент встречи двух животных попал на видео.



Удивительно, но звери буквально приникли мордами друг к другу. Вероятно, долгая разлука сильно расстроила обоих. Долгожданная встреча прошла очень трогательно, на что обратили внимание интернет-пользователи.





К слову, ранее "Утро.ру" публиковало забавный видеоролик с необычными развлечениями большого белого попугая.

