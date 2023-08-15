Высокие отношения собаки и коня попали на видео

Высокие отношения собаки и коня попали на видео
Фото: www.unsplash.com
Людей умилили чувства животных

Многие не станут спорить с тем, что зачастую братья наши меньшие способны на проявление очень глубоких и высоких чувств. Часто собаки и кошки демонстрируют большую преданность, чем люди. Милые отношения между небольшой собачкой и крупным крепким конем умилили интернет-пользователей.

Большую популярность в социальных сетях набрал видеоролик, на котором такие не похожие друг на друга животные показывают очень крепкую дружбу и проявляют поистине глубокие чувства. Комментаторы под роликом умилились увиденному и признались, что, к сожалению, столь крепкие связи далеко не всегда встречаются среди людей.

Судя по всему, собачка долгое время не могла пробраться в загон к любимому хвостатому товарищу. Место, где располагалась лошадь, со всех сторон было огорожено. Однако в какой-то момент пес нашел лазейку и сумел оказаться поближе к дорогому сердцу другу. Момент встречи двух животных попал на видео.

Удивительно, но звери буквально приникли мордами друг к другу. Вероятно, долгая разлука сильно расстроила обоих. Долгожданная встреча прошла очень трогательно, на что обратили внимание интернет-пользователи.



К слову, ранее "Утро.ру" публиковало забавный видеоролик с необычными развлечениями большого белого попугая.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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