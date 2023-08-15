Странное развлечение попугая с пижамой хозяина попало на видео

Странное развлечение попугая с пижамой хозяина попало на видео
Фото: www.unsplash.com
Пернатый нашел способ повеселиться

Домашние обитатели регулярно устраивают своим хозяевам веселенькие будни. Зверьки всегда найдут способ поднять себе и окружающим настроение. Новой звездой социальных сетей стал большой белый попугай. Пернатый отлично чувствует себя в квартире дорогого сердцу хозяина и ни в чем себе не отказывает.

Судя по всему, милая птичка любит веселиться и старается найти любую возможность поднять себе настроение. В какой-то момент заскучавший попугай подумал о том, что неплохо бы изобрести новое развлечение. Вероятно, в этот момент ему на глаза попался дорогой хозяин в объемистой пижаме.

Вытянутая вперед нога с висящей штаниной очень заинтересовала попугая. Вероятно, в тот день ему очень хотелось покачаться на качели. Штанина оказалась вполне подходящим для этого предметом. Попугай схватил ее край клювом и начал раскачиваться из стороны в сторону.



Такое забавное развлечение пернатого заставило от души повеселиться интернет-пользователей и окружающих. Нужно отметить, что за происходящим с большим любопытством наблюдал еще один крупный белый попугай. По выражению его мордочки видно, что он весьма завидует товарищу.

К слову, ранее "Утро.ру" публиковало видеоролик с забавным котом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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