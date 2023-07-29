Момент примирения милой кошки и человека попал на видео

Момент примирения милой кошки и человека попал на видео
Фото: www.unsplash.com
Происходящее выглядит очень трогательно

Обычно люди живут душа в душу со своими четвероногими любимцами. Однако в жизни всякое бывает, иногда неосторожное движение или плохое настроение может привести к конфликту с любимым зверем. Если человек обидел милого зверька, прощение получить не всегда просто: коты и собаки бывают очень злопамятными.

Момент трогательного примирения очаровательной серой кошки и ее владельца попал на видеоролик. Что послужило причиной ссоры близких друг другу существ, неизвестно. Можно предположить, что милая киска позволила себе лишнее, например, стащила со стола колбаску. Как известно, даже самые воспитанные представительницы кошачьего семейства иногда не могут сдержаться и демонстрируют не самое интеллигентное поведение.

Как бы там ни было, через некоторое время примирение неизбежно. Спустя прошедшие часы уже неважно, кто был виноват – главное поскорее наладить отношения. В ситуации с кошечкой, которая стала новой звездой социальных сетей, более мудрым оказался человек.



Мужчина пришел мириться и протянул пушистой подруге палец. Стоит отметить, что та не стала сопротивляться и с готовностью прихватила его руку. Таким образом кошка продемонстрировала, что тоже дорожит отношениями и поскорее хочет их наладить. Интернет-пользователи пришли в восторге от такого милого контента.

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