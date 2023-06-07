Профессионально позирующая собака-модель умилила публику – видео

Хвостатая претендует на работу манекенщицы

Для многих домашние питомцы становятся полноценными членами семьи и лучшими друзьями. Собаки всегда отличаются особенной преданностью и готовностью постигать новые навыки вместе с любимым человеком. Молодая девушка решила превратить свою милую собачку в пушистую модель, что ей успешно удалось.



Сладкая парочка устроила живописную фотосессию в одном из местных парков. Собачку хорошо обучили искусству позировать – хвостатая радостно занимает различные локации: то малышка аккуратно укладывается на асфальтированной дорожке и вытягивает лапки вперед, то элегантно прислоняется к большому дереву, то просто изящно сидит перед фотоаппаратом.



Окружающих очень удивила необычная способность собачки работать моделью. Люди собираются вокруг, чтобы понаблюдать за тем, как пушистая позирует. Стоит отметить, что такое пристальное внимание явно ее радует. Ушастая с наслаждением демонстрирует окружающим свои лучшие ракурсы и явно получает удовольствие от процесса фотосъемки.





В комментариях пораженные интернет-пользователи отметили, что такой красотке-профессионалке можно идти в манекенщицы. Собачка действительно работает с полной отдачей – фотографии однозначно будут очень красочными.

