Почему Пригожин уволился

Почему Пригожин уволился
Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер сам принял важное решение

Новость о том, что известный российский продюсер Иосиф Пригожин покидает кресло телеведущего на популярном телешоу "Звезды сошлись", удивила и даже расстроила многих поклонников проекта. Продюсер счел нужным быть откровенным с публикой и честно рассказал, почему принял непростое решение.

В первую очередь, Пригожин подчеркнул, что он отлично вписался в проект и получил огромное удовольствие от участия в съемках. Иосиф был соведущим Леры Кудрявцевой, от профессионализма которой продюсер в восторге. В целом, этот опыт очень порадовал Пригожина, однако продолжать участие в проекте стало невозможно.

Дело в том, что востребованный продюсер не может разорваться между проектами, в которых он задействован. Сейчас Иосифу необходимо сконцентрироваться на других более важных делах. Муж певицы Валерии подчеркнул, что очень благодарен команде НТВ за предоставленную возможность. Иосиф с большим удовольствием еще вернется в эфир, возможно, уже в качестве гостя.

Пригожин напомнил, что роль ведущего – не главное призвание его жизни. При этом Иосиф как серьезный профессионал не хочет никого подводить и работать вполсилы. Сейчас продюсер решил сконцентрироваться на других проектах, поэтому добровольно покинул передачу.

К слову, ранее Пригожин обласкал Валерию в купальнике у всех на глазах.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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