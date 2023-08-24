Почему Пригожин уволился

Продюсер сам принял важное решение

Новость о том, что известный российский продюсер Иосиф Пригожин покидает кресло телеведущего на популярном телешоу "Звезды сошлись", удивила и даже расстроила многих поклонников проекта. Продюсер счел нужным быть откровенным с публикой и честно рассказал, почему принял непростое решение.



В первую очередь, Пригожин подчеркнул, что он отлично вписался в проект и получил огромное удовольствие от участия в съемках. Иосиф был соведущим Леры Кудрявцевой, от профессионализма которой продюсер в восторге. В целом, этот опыт очень порадовал Пригожина, однако продолжать участие в проекте стало невозможно.



Дело в том, что востребованный продюсер не может разорваться между проектами, в которых он задействован. Сейчас Иосифу необходимо сконцентрироваться на других более важных делах. Муж певицы Валерии подчеркнул, что очень благодарен команде НТВ за предоставленную возможность. Иосиф с большим удовольствием еще вернется в эфир, возможно, уже в качестве гостя.



Пригожин напомнил, что роль ведущего – не главное призвание его жизни. При этом Иосиф как серьезный профессионал не хочет никого подводить и работать вполсилы. Сейчас продюсер решил сконцентрироваться на других проектах, поэтому добровольно покинул передачу.



К слову, ранее Пригожин обласкал Валерию в купальнике у всех на глазах.

