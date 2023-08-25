Уволенному Пригожину нашли замену

Уволенному Пригожину нашли замену
Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В деле появилась скандальная фигура

В конце лета в эфир НТВ вернется популярное телешоу "Звезды сошлись". Любопытно, что над программой будто нависло некое проклятие. Соведущие Леры Кудрявцевой постоянно меняются. Никому не удается задержаться на рейтинговом шоу надолго. Недавно о своем решении попросить об увольнении рассказал известный продюсер Иосиф Пригожин. Передача не может остаться без ведущего, так что Иосифу уже нашли замену.

Пригожин сообщил, что решил покинуть программу по собственному желанию. Сейчас у продюсера много проектов, которые требуют внимание и личное участие. Поэтому на популярное ток-шоу его просто не хватает.

Организаторы решили подсуетиться и быстро подобрали нового телеведущего. Как стало известно, кастинг на прибыльное место успешно прошел актер театра и кино Тимур Еремеев. Стоит отметить, что ранее Еремеев вел скандальную передачу на Первом канале "На самом деле", туда он пришел на смену Дмитрию Шепелеву. После закрытия проекта Тимуру пришлось искать новую работу.

В целом, Еремеев начал свой путь к популярности с череды скандалов. На программе с не самой лучшей репутацией "Пусть говорят" он выступал в роли главного героя одного из выпусков. Тимур пытался убедить общественность, что является сыном знаменитого советского артиста Спартака Мишулина. Телевизионщики заменители харизматичного парня и решили привлечь его в передачу.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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