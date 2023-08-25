Кудрявцева выступила с признанием после бегства Пригожина из "Звезды сошлись"

Ведущая подтвердила информацию об увольнении

Звездная телеведущая Лера Кудрявцева подтвердила информацию об уходе Иосифа Пригожина из совместного телепроекта "Звезды сошлись". Пока что место соведущего популярной передачи на НТВ остается вакантным.

Буквально недавно стало известно, что звездный продюсер отказался от дальнейшей работы на проекте, который вел целый сезон. Позднее Лера вышла на связь в социальных сетях, подтвердив информацию. Хотя и не стала указывать, что стало причиной ухода шоумена.

До этого сообщалось, что место после ухода супруга Валерии на НТВ пустовало совсем недолго. Сам продюсер туманно сообщил, что решение принял по личным обстоятельствам – да и вообще график забит самыми разными проектами, требующими личного участия. Поэтому на программу с Лерой времени банально не хватает. Звучит, конечно, удивительно, учитывая любовь Иосифа появляться на любимом НТВ.

Однако организаторы не зря едят свой хлеб: оперативно подобрали Тимура Еремеева, который уже вел программу на "На самом деле" на Первом канале.