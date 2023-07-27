"Поставила руководству на ТВ условие": как Пугачева разрушила карьеру Валерии

"Поставила руководству на ТВ условие": как Пугачева разрушила карьеру Валерии
Gennadii Usoev/www.globallookpress.com
Пригожин рассказал, как Примадонна не давала петь его супруге

Звездный продюсер Иосиф Пригожин в интервью для Алены Жигаловой высказался по поводу улетевшей из России Аллы Пугачевой.

Поговаривают до сих пор, что Алла Борисовна не терпела конкурентов и давила их в зародыше, пользуясь доступными рычагами благодаря известности и влиянию. Иными словами, душила карьеру не менее талантливых артистов. Сам продюсер полагает, что держать обиду на Примадонну не стоит – вне зависимости от ее поступков и степени их жестокости.

Однако Иосиф уверен, что Алла Борисовна по своей натуре является диктатором, который крайне ревностно относится к народной популярности.

Пригожин рассказал, что Примадонна не оставила без внимания карьеру его супруги Валерии. На федеральном телеканале артистка попросила, чтобы Перфилова поменьше мелькала на российских программах.

"За свои слова я отвечаю. Руководству телеканала она выдвинула такое условие: не желаю, чтобы Валерия пела на открытии "Фабрики звезд". Никто не стал спрашивать у нее, почему – она была тут хозяйкой", – высказался шоумен. 

Продюсер назвал Аллу Борисовну той еще "решалой", которая творила в мире шоу-бизнеса то, что хотела. Естественно, такого человека все слушали. А однажды съемки с Валерией попросту решили отменить – Иосифу позвонили и сообщили, что Алла Борисовна попросила не звать Перфилову.

Пригожин вспоминает, что он с Валерией уже ехал на съемки, когда ему позвонили и сказали не приезжать, потому что этого не хочет Пугачева. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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