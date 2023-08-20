МакSим опозорилась на сцене после лечения: певица шокировала видом и голосом

Публика спорит, что стало причиной проблем

Обволакивающий и чарующий голос российской певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, ее нежные песни дарят поклонникам ощущение того, что артистка живет гармонично. Однако судьба преподносит ей такие удары, которые выдердит не каждый.

Два года назад артистка оказалась на грани жизни и смерти. Из-за осложнений коронавируса певица пролежала больше месяца в коме, жила за счет аппарата ИВЛ. Вся Россия молилась о спасении любимой звезды, и она выжила. Но на этом проблемы не кончились.

После выписки МакSим быстро реабилитировалась и вернулась к творческой деятельности, но фанаты замечали, что с ней что-то не так. На весеннем концерте в Твери певица еле держалась на ногах и не попадала в ноты. Поклонники заподозрили неладное и призвали остановить ее тур под символическим названием "Я буду жить!". После этого МакSим прошла лечение в рехабе.

Наконец к концу лета певица вновь заявила о себе. 40-летняя певица МакSим 19 августа впервые вышла на сцену после перерыва. Звезда выступила на Московском урбанистическом форуме, ей подпевали все "Лужники". А вот саму артистку было слышно плохо. В чем же дело? Может, микрофон был не тот.

Некоторые расценили это как позорное возвращение на сцену после предыдущих скандалов. Поклонники указали, что певица по-прежнему не в форме. Она была странно одета в черные лосины и черную рубашку, а ее голос был еле различим. Возможно, сказалось волнение перед концертом. Впрочем, преданные фанаты поддержали артистку и отметили, что выглядит певица отлично, поет живьем и не так уж плохо.





Ранее "Утро.ру" писало о том, что дочь перестала разговаривать с опустившейся на дно МакSим.