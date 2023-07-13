"Он ее спаивал": назван виновник алкоголизма МакSим

"Он ее спаивал": назван виновник алкоголизма МакSим
МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знакомый заметил неадекватное поведение артистки

Недавно певица МакSим призналась в алкогольной зависимости. Она подтвердила, что весной концерты были сорваны из-за ее опьянения. После отмены тура артистка, осознав проблему, легла в наркологическую клинику, а также уволила своего концертного директора Павла Назарова. 

Продюсер Сергей Дворцов считает, что именно Назаров виноват в алкоголизме МакSим. "Он (директор – Прим. ред.) ее спаивал, провоцировал на курение и употребление алкоголя", – считает мужчина. Сергей отметил: именно после того, как певица наняла Павла, она стала странно и неадекватно себя вести. 

По словам Дворцова, до сотрудничества с МакSим Назаров работал с певицей Юлианной Карауловой. Мол, от блондинки Павел ушел со скандалом. 

Продюсер надеется, что МакSим сделает выводы, извлечет урок и больше не допустит появление таких людей рядом с собой. 

Ранее МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью, а также объяснила, почему решила выпивать перед концертами. По слова певицы, она чувствовала усталость, поэтому решила употребить спиртное, надеясь, что так она сможет выстоять часовое выступление, сообщало интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Telegram / iamhronik
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