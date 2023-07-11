"Не подумайте, что я алкоголичка": Буланова сделала признание

"Не подумайте, что я алкоголичка": Буланова сделала признание
Татьяна Буланова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица поделилась секретами с журналистами

Татьяна Буланова, которая совсем недавно изменила свой матримониальный статус, смогла похвастаться перед общественностью и другой, не менее важной новостью. Вот уже целый месяц она – Петербургский ресторатор, ведь молодой муж подарил ей заведение общественного питания.

Пообщавшись с журналистами Татьяна рассказала, что уже сейчас дела у итальянского ресторана идут прекрасно, клиентов много, поэтому она уже начала думать о том, чтобы открыть еще один, либо начать продавать франшизу (Право работать под брендом – Прим. ред.). И супруг в этом, должно быть, Татьяну поддержит, ведь он вложил в его открытие 50 миллионов рублей, а потому заинтересован в развитии новой компании.

Сообщила певица и о том, к каким хитростям прибегает для того, чтобы наслаждаться вкусной едой, но оставаться в форме. Как оказалось, она много лет отказывается от ужина. Поведала также Татьяна Буланова и о своих любимых блюдах: это паста с крабом, а также холодный клубничный суп на шампанском.

"Не подумайте, что я алкоголичка", – сделала признание Буланова, подметив, что закусывает его хлебом.

Примечательно еще и то, что дома Татьяну Буланову у плиты практически не встретишь. Готовит она очень редко и самые простые блюда. При этом открывшая ресторан при помощи мужа Буланова похикала над кулинарными талантами жены Кончаловского.

"Как в этих мемах, где Юля берет мясо с панцирем и перемешивает все", – рассмеялась Татьяна Буланова.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
новости партнеров

Вскрылись подробности тайной встречи Путина и Пригожина

Общественности сообщили о важном событии спустя почти две недели

Россия нанесла неожиданный удар по Индии

Москва лишила партнеров возможности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей