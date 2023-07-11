"Не подумайте, что я алкоголичка": Буланова сделала признание

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Татьяна Буланова, которая совсем недавно изменила свой матримониальный статус, смогла похвастаться перед общественностью и другой, не менее важной новостью. Вот уже целый месяц она – Петербургский ресторатор, ведь молодой муж подарил ей заведение общественного питания.
Пообщавшись с журналистами Татьяна рассказала, что уже сейчас дела у итальянского ресторана идут прекрасно, клиентов много, поэтому она уже начала думать о том, чтобы открыть еще один, либо начать продавать франшизу (Право работать под брендом – Прим. ред.). И супруг в этом, должно быть, Татьяну поддержит, ведь он вложил в его открытие 50 миллионов рублей, а потому заинтересован в развитии новой компании.
Сообщила певица и о том, к каким хитростям прибегает для того, чтобы наслаждаться вкусной едой, но оставаться в форме. Как оказалось, она много лет отказывается от ужина. Поведала также Татьяна Буланова и о своих любимых блюдах: это паста с крабом, а также холодный клубничный суп на шампанском.
"Не подумайте, что я алкоголичка", – сделала признание Буланова, подметив, что закусывает его хлебом.
Примечательно еще и то, что дома Татьяну Буланову у плиты практически не встретишь. Готовит она очень редко и самые простые блюда. При этом открывшая ресторан при помощи мужа Буланова похикала над кулинарными талантами жены Кончаловского.
"Как в этих мемах, где Юля берет мясо с панцирем и перемешивает все", – рассмеялась Татьяна Буланова.
Общественности сообщили о важном событии спустя почти две недели