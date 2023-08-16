Дочь перестала разговаривать с опустившейся на дно МакSим

Дочь перестала разговаривать с опустившейся на дно МакSим
Певица МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судьба артистки полна трагических моментов

Российские зрители с большим интересом наблюдают за жизнью известной российской исполнительницы МакSим. Марина Абросимова (настоящее имя певицы) столкнулась с большим количеством преград на своем пути. Артистка чуть не погибла из-за последствий заражения COVID-19. После болезни девушка очень похудела и выглядела безумно привлекательно. Однако страсть к стакану снова испортила красотке жизнь.

Из-за пагубного пристрастия МакSим с ней перестала разговаривать родная дочь. Артистка столкнулась с зависимостью от горячительных напитков и без помощи специалистов не смогла справиться с постыдным пристрастием. Такое поведение звездной матери вызвало волну негодования у ее старшей дочери Александры. Дошло до того, что ребенок отказался общаться с зависимой от спиртного матерью.

Певица рассказала, что это обстоятельство очень сильно ее расстраивало. При этом больше всего Абросимова переживала из-за того, что в будущем дочери могут пойти по кривой дорожке, проложенной их родительницей.

К счастью, любимица публики нашла в себе силы и обратилась за помощью к специалистам. Марина прошла курс лечения. Когда звезда отправилась в клинику, дочь была очень рада и всеми силами старалась поддержать мать. Общими усилиями артистке и ее родным удалось справиться с тяжелой зависимостью.

К слову, ранее стало известно, что в своей любви к рюмке певица пошла по стопам родного отца.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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