"Злоупотреблял": полюбившая рюмку МакSим пошла по стопам отца

Певица поделилась личной трагедией

Популярная российская певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) достигла пика популярности в середине 2000-х. В 2006 году ее хит "Трудный возраст" звучал из каждого утюга, песня разошлась с тиражом полтора миллиона копий.

Уже через год артистка стала самой коммерчески успешной певицей в России. Со временем исполнительница начала терять славу, фанаты стали воспринимать ее больше не как актуальную звезду, а как объект ностальгии в контексте популярного мема "верните мне мой 2007 год".

Так или иначе, карьера певицы не закончила, пока она сама все не испортила. Больше месяца назад у звезды возникли проблемы с выступлениями. Огромный скандал разгорелся в Сочи, когда МакSим вышла на сцену в странном состоянии.

Певица еле стола на ногах и, как позже выяснилась, была в нетрезвом состоянии. Концерты пришлось отменить, а сама звезда легла на лечение в клинику. По окончании лечения МакSим дала интервью.

Как оказалось, полюбившая рюмку артистка пошла по стопам отца. Исполнительница поделилась личной трагедией с публикой.

"Мой отец злоупотреблял алкоголем, когда я была совсем маленькой", – отметила МакSим.

Однако, как подчеркнула певица, ее отец тоже смог побороть пагубную зависимость. По словам звезды, она начала даже побаиваться родителя, но в семь лет получила от отца обещание больше не пить. Мужчина слово сдержал.

Кстати, после провального выступления МакSим не стала отпираться, врать и что-то выдумывать. Она призналась поклонникам, что употребляла алкоголь перед выходом на сцену и добровольно согласилась на лечение.