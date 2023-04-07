"Очень запущенная ситуация": МакSим поставили тяжелый диагноз

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В последнее время состояние Марины Абросимовой, известной как МакSим, вызывает тревогу у поклонников. Певица стала хуже выглядеть и выступать, но что именно происходит с ней – публика не знает наверняка. Поговаривают, что звезду видели в столичном ресторане, когда она в одиночку выпивала. На этом фоне люди стали подозревать, что пагубный недуг Марины вернулся.
При этом ранее многие считали, что дело в может быть и в беременности знаменитости. На концерте в Твери она вышла на сцену в объемном платье, которое изредка подчеркивало округлившийся живот. Как позже объяснила ее менеджер, Марина попросту набрала вес и не находится в ожидании ребенка, сообщает Общественная служба новостей.
Однако врачи бьют тревогу – по их словам, это не простой набор веса. Такие изменения во внешности могут быть симптомом тяжелого диагноза. Врач-нарколог Алексей Казанцев утверждает, что от приема алкоголя довольно часто появляется такой живот.
Специалист отметил, что при поражении и циррозе печени жидкость может скапливаться в брюшной полости, а удалить это можно только с помощью вмешательства хирурга.
"Это очень запущенная ситуация, к такому приходят за годы", – подчеркнул он.
Врач заявил, что при такой ситуации нужно срочно отказаться от приема алкоголя и идти на обследование.
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