Ушла в запой: концерты МакSим отменяют один за другим

Ушла в запой: концерты МакSим отменяют один за другим
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились тревожные новости об артистке

Скандал вокруг выступления Марины Максимовой в Сочи продолжает набирать обороты. После тяжелой болезни состояние звезды вызывает у публики массу вопросов. Одни полагают, что артистка до сих пор не оправилась после тяжелой болезни, другие уверены, что у нее случился срыв – ранее знаменитость признавалась, что страдала от алкогольной зависимости. 

Организатор концертов артистки Сергей Лавров допускает, что причиной ее проблем на сцене вполне может быть алкоголь. Он отметил, что в райдере многих знаменитостей обязательно указывают наличие горячительных напитков в гримерке, чтобы они могли расслабиться перед выступлением. 

"Возможно, она на голодный желудок выпила немного виски. Подскочило давление, закружилась голова и не смогла стабилизироваться", – считает продюссер.

По его словам, в последнее время концерты МакSим отменяются один за другим. До инцидента в Сочи были проблемы с ее выступлением в Рязани. За несколько часов до концерта ему позвонил ее директор и сообщил, что артистка не может выйти на сцену из-за плохого самочувствия, передает Общественная служба новостей.

Что в действительности происходит с певицей неизвестно. В последнее время она набрала вес и стала хуже выглядеть – подобное происходило с ней и в периоды запоев. Однако не исключено, что после болезни у звезды попросту мог нарушиться метаболизм.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Вытащили на сушу: что обнаружили рядом с местом подрыва "Северного потока" – фото

Объект изучают эксперты

Россия начала сжигать технику НАТО с помощью лазера

Точное целеуказание позволяет артиллерии бить без малейшего промаха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей