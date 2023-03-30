Ушла в запой: концерты МакSим отменяют один за другим

Появились тревожные новости об артистке

Скандал вокруг выступления Марины Максимовой в Сочи продолжает набирать обороты. После тяжелой болезни состояние звезды вызывает у публики массу вопросов. Одни полагают, что артистка до сих пор не оправилась после тяжелой болезни, другие уверены, что у нее случился срыв – ранее знаменитость признавалась, что страдала от алкогольной зависимости.

Организатор концертов артистки Сергей Лавров допускает, что причиной ее проблем на сцене вполне может быть алкоголь. Он отметил, что в райдере многих знаменитостей обязательно указывают наличие горячительных напитков в гримерке, чтобы они могли расслабиться перед выступлением.

"Возможно, она на голодный желудок выпила немного виски. Подскочило давление, закружилась голова и не смогла стабилизироваться", – считает продюссер.

По его словам, в последнее время концерты МакSим отменяются один за другим. До инцидента в Сочи были проблемы с ее выступлением в Рязани. За несколько часов до концерта ему позвонил ее директор и сообщил, что артистка не может выйти на сцену из-за плохого самочувствия, передает Общественная служба новостей.

Что в действительности происходит с певицей неизвестно. В последнее время она набрала вес и стала хуже выглядеть – подобное происходило с ней и в периоды запоев. Однако не исключено, что после болезни у звезды попросту мог нарушиться метаболизм.