"У меня все нормально": Волочкову вывели на чистую воду после признания МакSим

Между артистками провели параллели

Признание певицы МакSим во вредной привычке, которой она поддавалась последние несколько лет, всколыхнуло общественность. Решение женщины лечь в специализированное учреждение уже прокомментировала психолог одной из столичных клиник, о чем Утро.ру уже написали чуть ранее. Теперь многие захотели провести параллели между Мариной Максимовой и Анастасией Волочковой.

Балерину давно подозревают в слишком сильной любви к крепким напиткам. Более того, она и сама неоднократно заявляла о том, что спасалась таким образом от печалей и плохого настроения.

Однако, по мнению скандально известного психолога Вероники Степановой, эти признания Анастасии Волочковой – не более, чем демонстрация стадии "отрицание".

"До последнего будет кричать ''пошли все в ж***, у меня все нормально, в то время как другая скажет ''да, мне нужно лечиться", – вывела психолог Волочкову на чистую воду.

Таким образом, Анастасия Волочкова находится гораздо дальше от победы над вредной привычкой, чем певица МакSим. Ведь для того, чтобы приступить к борьбе с ней, вначале требуется признать факт ее наличия, а сделать это балерина, по словам психолога, не может.

К слову, в самом начале лета балерина уже предпринимала попытку подчинить "зеленого змия", о чем сообщала в Сети. Для своих подписчиков Анастасия Волочкова записала тогда ролик, в котором с показушной легкостью и безразличием заявила о том, что, будучи на Мальдивах, отказалась от всего, что крепче чая. Однако, буквально через пару недель после такого громкого заявления Анастасию Волочкову уже заметили с очередным бокалом игристого в руке.

