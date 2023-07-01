Ученые нашли связь между алкоголизмом и цветом глаз

Сперва специалисты не поверили результатам исследования

Исследователи утверждают, что им удалось установить, как определенный цвет глаз влияет на вероятность развития алкоголизма у человека. По их словам, самыми подверженными недугу являются те, у кого голубые глаза.

В целом светлоглазые люди более склонны к формированию алкогольной зависимости, чем обладатели карих глаз. Ученые полагают, что такая связь может быть вызвана особенностями генных мутаций, которые также влияют и на цвет глаз, но объяснить до конца установленную закономерность они не могут.

Всего в наблюдении принимало участие порядка 10 тысяч человек. Специалисты три раза перепроверяли результаты исследований, чтобы подтвердить выводы.