Кому нельзя есть дыню: предупреждение диетологов

Сочное угощение не так уж безобидно

Август – самый разгар сезона созревания арбузов и дынь. Это излюбленное многими лакомство выгоняет из организма лишнюю жидкость, помогает справиться с отеками и отлично насыщает. Однако так ли полезна дыня, и всем ли можно ее есть? Как выяснилось, нет. Диетологи сделали предупреждение.

Врач Елена Соломатина рассказала, что есть дыню надо уметь, и если если делать это неправильно, можно даже себе навредить. Более того, есть дыню можно далеко не всем. Для некоторых категорий людей существуют весьма строгие ограничения.

Сама по себе дыня безобидна. Она содержит много кальция и калия. Кроме того, дыня очищает организм и выводит из него тяжелые металлы. Также дыня препятствует появлению сердечно-сосудистых осложнений и остеопороза.

Диетолог советует есть дыню только на голодный желудок. Если съесть этот фрукт после основного приема пищи, может возникнуть брожение и расстройство кишечника.

Диабетикам и людям с расстройствами ЖКТ дыня категорически противопоказана, так как в ней содержится много легкоусваиваемого сахара.

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