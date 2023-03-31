"С ума сойти": полуголая Валерия бесстыже показала свою розу

"С ума сойти": полуголая Валерия бесстыже показала свою розу
Валерия. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы знаменитости разволновали россиян

Известная российская певица Валерия является одной из тех, кого подозревают в тайном знании секрета вечной молодости. Артистка давно отметила полувековой юбилей, однако продолжает радовать окружающих роскошным внешним видом. Кроме того, певица не стесняется экспериментировать с образами.

Свежие фотографии исполнительницы хитов "Часики", "Нежность моя", "Метелица" и других бурно обсуждают в социальных сетях. На очередное мероприятие Валерия рискнула прийти в весьма откровенном и провокационном наряде.

Артистка надела коротенькое платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Злые языки пытаются убедить окружающих, что в 54 года так одеваться может только потерявшая стыд женщина. Впрочем, возможно, в них говорит зависть – стройные ножки Валерии выглядят сногсшибательно.

Изюминкой фотографии стала огромная роза, которую дизайнер разместил в центре груди знаменитости. В интернет-пространстве актрису похвалили за хороший вкус, цветущий вид и смелость.


"Великолепный образ! Такой весенний, свежий и нежный", "Ой, какая красота. Нежность весенняя!", "С ума сойти, какая красотка", "Ну красотка, слов нет! Валерия, вы великолепны!", – пишут восторженные комментаторы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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