Развод Пригожина и Валерии: певица назвала главную причину

Пока супруги не планируют подавать заявление на рассторжение брака

Пара Валерии и Иосифа Пригожина считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Знаменитости вместе уже 20 лет, хотя у них бывали и сложные периоды. К примеру, во времена изоляции звезды признавались, что чуть не развелись – им было трудно находится друг с другом в течение 24 часов семь дней в неделю. Но брак удалось спасти, как они сами признавались, благодаря большому совместному дому с множеством комнат, где можно скрыться.

В честь годовщины отношений Валерия дала интервью, в котором назвала причину, почему может развестись с Иосифом Пригожиным. По ее словам, она никогда не простит мужу измену. В целом обман в браке певица считает недопустимым.

"Это предать твое доверие, веру в тебя. Вот это самое страшное, а не какие-то там действия", – сказала она.

Однако поводов для подозрений или ревности супруг ей не дает. По ее словам, они всегда находятся рядом и знают каждый шаг друг друга.

Валерия утверждает, что постоянные скандалы вокруг мужа ей не нравятся – дома она регулярно отчитывает супруга за то, что он опять с кем-то поссорился. К примеру, как это было с Сергеем Шнуровым. Хотя знаменитость считает, что в этом даже есть некий баланс. Пригожин постоянно окружен вниманием, а ей в медиаобразе не хватает скандальности.

Ранее стало известно, что Валерия отказалась выступать на патриотическом концерте у Кремля. Представители артистки объяснили, с чем это было связано.