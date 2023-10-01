Несколько звезд отказались выступить на патриотическом празднике у Кремля

Стали известны причины такого решения

В минувшую пятницу около Кремля состоялся патриотический праздник, посвещенный первой годовщине референдума о вступлении новых регионов в состав России. Сперва не было ничего известно о списке исполнителей, которые появятся на концерте. Тем не менее позже в некоторых источниках появились сведения, что там появятся Полина Гагарина, Дима Билан и Валерия.

Однако в итоге выяснилось, что эти артисты отказались выступить на патриотическом празднике у Кремля. Некоторые даже не были в курсе, что их пригласили на мероприятие. Директор Полины Гагариной отметил, что в этот день у певицы уже были планы – она снимается в кино. Представитель Валерии заявила, что информация – фейк, и больше половины указанных артистов на концерте на появится.

"Я у коллег по цеху уточняла, а они говорят: "Нас там нет"", – сообщила она.

Директор Дмитрия Билана тоже подчеркнул, что его на мероприятии не будет, поскольку артист находится не в Москве. Также заявленные Леонид Агутин, Григорий Лепс и Александр Розенбаум на сцене не появились.

При этом зрители увидели и слушали во время концерта других патриотично-настроенных артистов. Это Николай Басков, Олег Газманов с сыном, SHAMAN, Лариса Долина, Надежда Бабкина и другие.

Ранее стало известно, что выступления бежавших из России звезд массово отменяют за границей.