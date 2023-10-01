Несколько звезд отказались выступить на патриотическом празднике у Кремля

Несколько звезд отказались выступить на патриотическом празднике у Кремля
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стали известны причины такого решения

В минувшую пятницу около Кремля состоялся патриотический праздник, посвещенный первой годовщине референдума о вступлении новых регионов в состав России. Сперва не было ничего известно о списке исполнителей, которые появятся на концерте. Тем не менее позже в некоторых источниках появились сведения, что там появятся Полина Гагарина, Дима Билан и Валерия. 

Однако в итоге выяснилось, что эти артисты отказались выступить на патриотическом празднике у Кремля. Некоторые даже не были в курсе, что их пригласили на мероприятие. Директор Полины Гагариной отметил, что в этот день у певицы уже были планы – она снимается в кино. Представитель Валерии заявила, что информация – фейк, и больше половины указанных артистов на концерте на появится. 

"Я у коллег по цеху уточняла, а они говорят: "Нас там нет"", – сообщила она.

Директор Дмитрия Билана тоже подчеркнул, что его на мероприятии не будет, поскольку артист находится не в Москве. Также заявленные Леонид Агутин, Григорий Лепс и Александр Розенбаум на сцене не появились. 

При этом зрители увидели и слушали во время концерта других патриотично-настроенных артистов. Это Николай Басков, Олег Газманов с сыном, SHAMAN, Лариса Долина, Надежда Бабкина и другие. 

Ранее стало известно, что выступления бежавших из России звезд массово отменяют за границей.

Источник: MSK1
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