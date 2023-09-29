Участник "Голоса" затеял ссору с Гагариной на глазах у всей команды

Молодой артист отказался идти на поводу у наставницы, как утверждает сам

Участник пятого сезона детского "Голоса" Акмаль Ходжаниязов приобрел популярность на шоу, хотя и не смог одержать победу. Певец, тем не менее, смог добиться ощутимых успехов в сольной карьере.

Спустя годы повзрослевший Акмаль выступил на "Голос. Уже не дети" под руководством Полины Гагариной. Решил пойти к певице, у которой имеется схожее представление о музыке. Акмаль был приятно удивлен желанием Полины помочь детям – она появлялась на репетициях.

"Правда, иногда мне казалось, что это показушная помощь, мол, я тут не просто так", – высказался участник шоу.

Молодой талант не скрывает, что после этого последовали разногласия с наставницей, с которой вступил в спор на глазах у команды. Вокалист заявил, что тоже имеет свой профессиональный опыт – и видит свой номер несколько иначе.

Полина, считает Акмаль, явно не в восторге от такой самостоятельности. А проблема наставников в том, что они воспринимают "Голос" как нечто принудительное себя.

"У нее все номера получились какие-то шаблонные", – высказался артист.

К слову, Полина же считает себя весьма требовательным наставником и считает, что умеет заранее предсказывать судьбу талантов на шоу и определять, кто из них может дойти до финала.