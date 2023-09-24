"Люди знают": Кормухина обвинила сбежавшего Меладзе в краже чужой песни

"Люди знают": Кормухина обвинила сбежавшего Меладзе в краже чужой песни
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда вспомнила случай трехлетней давности

Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина дала концерт в Чите, где сообщила со сцены зрителям, что ее аранжировку на кавер "Кукушки", написанной Виктором Цоем, у нее нагло украли. Правда, в суде это доказать не удалось. Но Ольга, тем не менее, сохранила за собой право исполнять композицию.

После того, как "Кукушка" начала греметь с новой силой и занимать первые места на хит-парадах радио, добавила Кормухина, чья-то неведомая "могущественная рука" внезапно убрала песню со всех радаров.

И вот, наконец, в 2015 году на киноэкраны выходит картина Сергея Мокрицкого "Битва за Севастополь" с Юлией Пересильд в главной роли. Саундтрек – "Кукушка" с той самой аранжировкой. Ольга заявила, что композицию нагло "украли" Константин Меладзе и Полина Гагарина.

"Доказать ничего невозможно, потому что, к сожалению, вы сами знаете нашу судебную систему. Удалось хотя бы отстоять право петь свой собственный труд, но люди знают", – заявила Кормухина, обращаясь к зрителям.

Судебные разбирательства проходили в 2020-м году. И Гагарина, и Меладзе выступали ответчиками в суде. Возмущению Ольги не было предела: аранжировка была ранее записана для ее исполнения и исполнена в 2011 году с согласия родных Цоя. Автором аранжировки выступил ее супруг – Алексей Белов.

Источник: Chita.ru ✓ Надежный источник
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