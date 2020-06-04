Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Кормухина разберется с Гагариной в суде

Кормухина разберется с Гагариной в суде
Ольга Кормухина. Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистки долгое время не могут решить возникший спор

24 июня Ольга Кормухина встретится с Полиной Гагариной в суде, чтобы продолжить разбирательства по поводу авторских прав на композицию "Кукушка". Ранее судебное слушание долгое время откладывалось из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кормухина возмущена тем, что Меладзе и Гагарина использовали аранжировку к известной песни группы "Кино", которая изначально была написана для ее композиции. Артистка утверждает, что в 2011 году исполнила кавер песни, который был сделан с согласия сына Виктора Цоя. Музыку написал ее муж Алексей Белов. Позже она услышала абсолютно идентичную аранжировку во время исполнения песни Полиной Гагариной. 

Ольга утверждает, что нанятый эксперт установил абсолютное сходство в аранжировке обеих композиций. Однако проблема заключается в том, что музыкальная композиция в авторстве Белова не зарегистрирована в Российском авторском обществе, в то время как Меладзе имеет авторские права на эту аранжировку, сообщает РИА "Новости". 

Исковое требование Кормухиной заключается в том, чтобы композицию в исполнении Гагариной признали нарушающей авторские права и перестали ее исполнять. Ни о каких финансовых компенсациях речи не идет. 

Защитники со стороны Гагариной утверждают, что экспертиза обеих композиций проводилась с явными нарушениями – специалист Кормухиной не имеет должной квалификации. Они указывают, что Полина никаких авторских прав не нарушила, а иск не имеет под собой доказательств.

Ранее из-за нарушения авторских прав в суд подали на Настасью Самбурскую и ее продюсера Виктора Дробыша. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин готовит обращение к народу

Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров

Раскрыта свежая статистика по COVID-19 в России на 4 июня

За сутки от коронавируса умерли 169 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей