Артистки долгое время не могут решить возникший спор

24 июня Ольга Кормухина встретится с Полиной Гагариной в суде, чтобы продолжить разбирательства по поводу авторских прав на композицию "Кукушка". Ранее судебное слушание долгое время откладывалось из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кормухина возмущена тем, что Меладзе и Гагарина использовали аранжировку к известной песни группы "Кино", которая изначально была написана для ее композиции. Артистка утверждает, что в 2011 году исполнила кавер песни, который был сделан с согласия сына Виктора Цоя. Музыку написал ее муж Алексей Белов. Позже она услышала абсолютно идентичную аранжировку во время исполнения песни Полиной Гагариной.

Ольга утверждает, что нанятый эксперт установил абсолютное сходство в аранжировке обеих композиций. Однако проблема заключается в том, что музыкальная композиция в авторстве Белова не зарегистрирована в Российском авторском обществе, в то время как Меладзе имеет авторские права на эту аранжировку, сообщает РИА "Новости".

Исковое требование Кормухиной заключается в том, чтобы композицию в исполнении Гагариной признали нарушающей авторские права и перестали ее исполнять. Ни о каких финансовых компенсациях речи не идет.

Защитники со стороны Гагариной утверждают, что экспертиза обеих композиций проводилась с явными нарушениями – специалист Кормухиной не имеет должной квалификации. Они указывают, что Полина никаких авторских прав не нарушила, а иск не имеет под собой доказательств.

Ранее из-за нарушения авторских прав в суд подали на Настасью Самбурскую и ее продюсера Виктора Дробыша.