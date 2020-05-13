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Звезде сериала "Универ" грозит суд

Звезде сериала "Универ" грозит суд
Настасья Самбурская. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
СМИ сообщили, что знаменитость и ее продюсера обвиняют в краже стихотворения

Настасья Самбурская и Виктор Дробыш могут стать героями нового судебного скандала. По информации журналистов,  на продюсера и его подопечную подала иск поэтесса, обвинив их в использовании ее стихотворения без разрешения. 

Автор Анастасия Рыбачук считает, что слова ее литературного произведения звезда сериала "Универ" превратила в песню, с которой не раз выступала. Теперь поэтесса планирует взыскать за свое творение 1,5 млн рублей. 

Виктор Дробыш и Настасья Самбурская пока никак не прокомментировали ситуацию, однако с подобными обвинениями они сталкиваются не в первый раз. В апреле об авторских правах говорила Наталья Лапина.

Актриса и певица после возвращения на родину пообщалась с Виктором Дробышем, который хотел приобрести права на одну из песен за $2 тысячи. Артистка нехотя продала песни, но денег так и не получила. Она даже решила обратиться в прокуратуру, уточняет EG.RU. 

Однако отстаивать свои интересы через суд пока решила только Анастасия Рыбачук, пишет Mash.

Ранее "Утро.ру" показывало фото Настасьи Самбурской в сверкающем белье. 

Дарья ПЕТРОВА

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