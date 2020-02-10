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Грудь шевелится: звезда "Универа" уселась на стул в сверкающем белье

Грудь шевелится: звезда "Универа" уселась на стул в сверкающем белье
Настастасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya
Актриса снялась для мужского журнала

Настасья Самбурская для фотосессии выбрала смелый образ – позировала на стуле в белье из сверкающих камней: трусах и лифчике с кисточками, которые двигались из-за того, что она шевелила грудью.

"Ожидайте выхода, мальчики и девочки", – коротко подписала ролик знаменитость.

Видео из студии появилось в Инстаграм. Там поклонники актрисы стали активно обсуждать ее внешность. Некоторые считают, что знаменитость выглядит сексуально и привлекательно, другие пишут, что она зря разделась перед камерой.

"Господи, какая госпожа", "Только мечтать о такой фигуре", "Царица", "Надо сразу голой уж на сцену", "Нереальная красотка", "Огненно", "Самая сексуальная девушка в мире", "Хороша искусительница!", "Продажа тела", "Какая шикарная женщина! Потрясающая!", "Разделась. Настя, ну зачем?", "Настоящая, сочная, а не скелет с силиконом", – высказались подписчики.

Больше всего комплиментов Настасья Самбурская получила за стройную фигуру. Ранее она блеснула прелестями в кружевном бюстгальтере, который подчеркнул ее пышную грудь.  

Дарья ПЕТРОВА

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