Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Избавилась от жира: звезде "Универа" помяли ягодицы

Избавилась от жира: звезде "Универа" помяли ягодицы
Настасья Самбурская. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса фильмов и сериалов показала, как приводит тело в идеальную форму

Поклонники Настасьи Самбурской всячески расхваливают фигуру звезды, однако над своим телом актриса сериала "Универ" работать не прекращает. Она обратилась за помощью к специалистам, которые помяли ее ягодицы специальным аппаратом.

"Пользуюсь услугами по легкому уменьшению жира на попе", – говорит Самбурская на камеру.

После окончания съемок в сериале "Универ" Настасья Самбурская продолжает участвовать в телевизионных шоу и иногда снимается в фильмах. Сейчас актриса сосредоточилась на работе в театре.

Поклонников у Самбурской с каждым днем становится только больше. Сейчас за ее жизнью в социальных сетях следят более 10 млн. человек. Часть из них постоянно восторгаются эффектной внешностью брюнетки.

"Просто прелесть", "Какая вы красивая", "Слишком милая", "Вкусняшка", "Ты здесь просто нереально красивая и очень милая", "Замечательно выглядите", "Красота, неописуемый восторг!", "Грудь красивая", "Нежная и женственная, бомба", – хвалят Самбурскую в Инстаграм. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту

Между тем, недовольным указали на несправедливую критику

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей