Актриса фильмов и сериалов показала, как приводит тело в идеальную форму

Поклонники Настасьи Самбурской всячески расхваливают фигуру звезды, однако над своим телом актриса сериала "Универ" работать не прекращает. Она обратилась за помощью к специалистам, которые помяли ее ягодицы специальным аппаратом.

"Пользуюсь услугами по легкому уменьшению жира на попе", – говорит Самбурская на камеру.

После окончания съемок в сериале "Универ" Настасья Самбурская продолжает участвовать в телевизионных шоу и иногда снимается в фильмах. Сейчас актриса сосредоточилась на работе в театре.

Поклонников у Самбурской с каждым днем становится только больше. Сейчас за ее жизнью в социальных сетях следят более 10 млн. человек. Часть из них постоянно восторгаются эффектной внешностью брюнетки.

"Просто прелесть", "Какая вы красивая", "Слишком милая", "Вкусняшка", "Ты здесь просто нереально красивая и очень милая", "Замечательно выглядите", "Красота, неописуемый восторг!", "Грудь красивая", "Нежная и женственная, бомба", – хвалят Самбурскую в Инстаграм.