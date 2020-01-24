Актриса нагнулась в купальнике

Мария Горбань занялась серфингом за границей. Свои успехи звезда сериала "Кухня" решила запечатлеть на камеру. Сначала блондинка просто стояла в морской пене, а затем покорила волну. При этом оператор крупным планом снял ягодицы Горбань, которая нагнулась на серфе.

"Пеночная королева в деле", – написала Горбань в социальной сети.

Поклонники в Инстаграм Марии восхищаются ее стройной фигурой, красотой и смелостью. Сексуальные видео и фото в социальных сетях знаменитости появляются регулярно. Многие из пикантных снимков делал муж Горбань, который работает фотографом.

"Это очень круто", "Круто, а когда будут катания под навесной волной?", "Ну Маша, ну Маша. Ничего ведь не боится", "Идеальная", "Кайфовая", "Красота", "Идеальное тело", "Шикарные купальники", "Пересматриваю и восхищаюсь бесстрашием", "Ты просто огонь", – прокомментировали подписчики снимок Горбань.

Мария Горбань является одной из самых привлекательных российских актрис. В 2015 году звезда вошла в пятерку самых желанных женщин по версии журнала MAXIM.

Актриса полюбилась зрителям после съемок в сериале "Кухня". Теперь же пользователи обсуждают не только ее творческую деятельность, но и откровенные снимки в Инстаграм.